ЕМА дало положительное заключение о производственных стандартах «Спутника V»

Специалисты Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) сделали положительное заключение относительно признания производственных стандартов вакцины «Спутника V» и проведения клинических исследований препарата от коронавируса. Такое заявление сделал замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов.

По его словам, EMA ведет работу по признанию производственных стандартов. Свои стандарты есть в России, Европе Китае, они должны быть гармонизированы друг с другом.

«И вот эта часть работы по признанию именно производственных стандартов, по признанию того, как проводились клинические исследования, в этой части как раз ЕМА уже приезжало, и у нас нет критических замечаний по части проведения клинических исследований, мы получили положительное заключение», — рассказал Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Также в этой программе выступил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин. Он заявил, что «омикрон»-штамм вытесняет «дельта»-штамм во всем мире, в скором времени такая тенденция будет наблюдаться и в России. Он высказал мнение о том, что новые мутации будут появляться до тех пор, пока не будет выработан коллективный иммунитет.

«Спутник V» — первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса. Тем не менее она до сих пор не признана ВОЗ.