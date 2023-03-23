Здоровье 23 марта 2023, 18:49 Елена Малышева развенчала распространенный миф о сухофруктах

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Многие люди считают, что сухофрукты содержат больше полезных элементов, чем свежие фрукты. Однако это заблуждение. Об этом рассказала российский врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!», сообщил сайт «Политэксперт».

По словам Малышевой, при высушивании в фруктах разрушается необходимый для организма витамин С.

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Также Малышева отметила, что в сухофруктах содержится большое количество сахара. Кроме того, в продукте на 60% меньше веществ антоцианов, которые предупреждают развитие онкологических болезней.

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