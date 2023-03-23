23 марта 2023, 18:49
Елена Малышева развенчала распространенный миф о сухофруктах
Многие люди считают, что сухофрукты содержат больше полезных элементов, чем свежие фрукты. Однако это заблуждение. Об этом рассказала российский врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!», сообщил сайт «Политэксперт».
По словам Малышевой, при высушивании в фруктах разрушается необходимый для организма витамин С.
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Также Малышева отметила, что в сухофруктах содержится большое количество сахара. Кроме того, в продукте на 60% меньше веществ антоцианов, которые предупреждают развитие онкологических болезней.
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Питание
Елена Малышева
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