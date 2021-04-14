Елена Малышева объяснила правила похудения для женщин с ожирением

Российская ведущая и врач Елена Малышева рассказала о правилах похудения для женщин, которые страдают ожирением, сообщило РИА ФАН.

Она подчеркнула, что у полных девушек велика вероятность развития рака молочной железы. Также из-за лишних килограммов повышается риск инфарктов и инсультов. Еще часто ожирение сопровождается сахарным диабетом.

Малышева посоветовала женщинам с такой проблемой питаться часто, но маленькими порциями. Лучше есть примерно четыре или шесть раз в день. Размер одной порции должен быть не более 300 граммов.