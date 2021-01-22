Экспресс-тесты на коронавирус признали неточными

Результат быстрого теста на коронавирус может оказаться ложноотрицательным в половине случаев. Причиной подобного в Роспотребнадзоре назвали специфичность и чувствительность тест-системы.

Замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире телеканала «Доктор» заметил, что при использовании экспресс-тестов с результатом за 15-20 минут такая ситуация нередка.

«Здесь результат 50 на 50 — абсолютно точно», — подчеркнул эпидемиолог.

Ключевым моментом Горелов назвал специфичность и чувствительность тест-системы. Если выбрать для анализа ту, у которой первый показатель выше 92%, ошибочный результат получить невозможно.

Влияет на результат теста и уровень профессионализма медицинского работника, который осуществляет забор материала.

«Сам тест-система ПЦР вообще не вызывает сомнений ни у кого в мире», — заметил член-корреспондент РАН, пояснив, что речь идет о самых чувствительных тестах.

Помимо существующих тест-систем, в России может появиться еще один способ выявить у человека COVID-19. В «Сбере» хотят создать для этого специальное приложение.