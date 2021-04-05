Экспресс-тестами на коронавирус и грипп предложили обеспечить все больницы
Экспресс-тесты на коронавирус и грипп предложили включить в порядок оказания медицинской помощи населению. С таким предложением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщил RT.
Экспресс-тестирование на инфекционные болезни в настоящее время проводится не во всех медучреждениях, отметил парламентарий. При этом длительное ожидание результатов обычного теста может привести к осложнениям в случае заболевания. Для своевременной постановки диагноза и назначения нужного лечения депутат предложил Минздраву обеспечить наличие экспресс-тестов во всех российских больницах.
Законодатель также предложил включить экспресс-тесты в состав медицинской укладки выездных бригад скорой помощи.
Коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется через два-три месяца, сообщил ранее врач-реаниматолог Александр Островский.
Роспотребнадзор сообщал, что для определения антител к коронавирусу у привитых отечественной вакциной «ЭпиВакКорона» понадобятся специальные тесты.