Экспресс-тестами на коронавирус и грипп предложили обеспечить все больницы

Экспресс-тесты на коронавирус и грипп предложили включить в порядок оказания медицинской помощи населению. С таким предложением к министру здравоохранения Михаилу Мурашко обратился депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщил RT.

Экспресс-тестирование на инфекционные болезни в настоящее время проводится не во всех медучреждениях, отметил парламентарий. При этом длительное ожидание результатов обычного теста может привести к осложнениям в случае заболевания. Для своевременной постановки диагноза и назначения нужного лечения депутат предложил Минздраву обеспечить наличие экспресс-тестов во всех российских больницах.

Законодатель также предложил включить экспресс-тесты в состав медицинской укладки выездных бригад скорой помощи.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России сформируется через два-три месяца, сообщил ранее врач-реаниматолог Александр Островский.

Роспотребнадзор сообщал, что для определения антител к коронавирусу у привитых отечественной вакциной «ЭпиВакКорона» понадобятся специальные тесты.