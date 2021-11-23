Роспотребнадзор разработал самый точный в стране экспресс-тест на ковид

Специалисты Роспотребнадзора создали новый экспресс-тест на коронавирус. Разработка позволяет выявить наличие инфекции всего за 15 минут.

В ближайшее время сотрудники ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора закончат работу над новым тестом. Разработка позволяет выявить сразу два участка генома вируса. Это значит, что тест-система зафиксирует коронавирус, даже если в одном из участков произойдет мутация.

«Мы в любом случае продолжаем детектировать сигнал, и вирус от нас не убежит. Чтобы обеспечить максимальную выявляемость вируса, в качестве таргетных (тех, которые нужно определить — прим. ред.) участков мы выбираем максимально консервативные области генома», — привела газета «Известия» слова руководителя научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ Камиля Хафизова.

При использовании обычного ПЦР-теста на выявление вируса необходимо около часа или полутора часов. Новый экспресс-тест позволяет сократить это время до 15 минут. При этом чувствительность системы остается высокой.