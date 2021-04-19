Экспресс-тест на антитела к коронавирусу оценили в центре Гамалеи

Вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко оценил экспресс-тест на антитела к коронавирусной инфекции, зарегистрированный в «Сколково», сообщило радио Sputnik.

Уточняется, что первый в России тест на антитела зарегистрировали компании «Рапид БИО» и «Авивир». Устройство может определить уровень защищенности организма после вакцинации и после перенесенной болезни. Бутенко отметил, что тем, кто еще не вакцинировался, новый тест даст возможность понять, был ли у них бессимптомный COVID-19 или нет. При этом диагноз с помощью такого теста поставить себе нельзя.

«По антителам человек сможет определить не остротекущий процесс, а стадию выздоровления. Так человек сможет узнать, что он перенес уже заболевание в какой-то форме, включая бессимптомную», — рассказал вирусолог.

По его словам, в комплект с новым тестом входят спиртовая салфетка, стерильный ланцет и пипетки для переноса биообразца. Как считает Бутенко, цена такого набора должна быть как у тестов на беременность или на сахарный диабет.