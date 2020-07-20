Экспоцентр переоборудовали в центр для коронавирусных пациентов в Ташкенте

«В „Узэкспоцентре“ создан распределительный центр на 500 мест для оказания первой помощи пациентам с подозрением на коронавирус», — приводит слова оперштаба при кабмине Узбекистана RT.

Там подчеркнули, что, возможно, центр не пригодится, его будут держать «на крайний случай».

Планируется, что в подготовленном медценте будут принимать пациентов с подозрением на коронавирус. Здесь будут определять точный диагноз и степень тяжести заражения и его последствий. В медценте окажут первую медицинскую помощь и распределят в клинику.