Эксперты заявили, что употребление картофеля сказывается на умственных способностях человека

Доктор Дженнифер Робинсон рассказала, что жареный картофель, а также обработанная еда увеличивают риск возникновения слабоумия. По словам специалиста, такая пища влияет на кровеносные сосуды, питающие мозг. Об этом написало британское издание Daily Express.

Картофель фри способен провоцировать воспалительные процессы. Любители жаренного картофеля и картофеля фри во время проведенного исследования показали более низкие результаты тестов на мыслительные навыки, написало РИА ФАН.

Робинсон также отметила, что на риск развития умеренных когнитивных нарушений влияет уровень холестерина в крови и ожирение. Любителям такой пищи рекомендуют ограничить ее потребление, либо полностью исключить из своего рациона. Переизбыток продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров является причиной многих заболеваний.

Эксперты предупредили, что на появление деменции могут оказать влияние мясные изделия, сливочное масло, пальмовое и кокосовое масла, свиное сало.