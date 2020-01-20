Эксперты выявили лучшего изготовителя вафельных тортов

Сотрудники проверили состав тортов «Шоколадный принц» («Пекарь»), «Шоколадница с фундуком» («Коломенское»), «Бабаевская Белочка» («Бабаевский»), «Ореховый» («ВкусВилл») и «Ореховый» («Яшкино»).

Самая распространенная проблема — высокое содержание трансжиров в глазури. По стандартам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) безопасное содержание — 2%, у большинства проверяемых тортов оно превышает 30%. Такое высокое содержание трансжиров может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания.

Росконтроль порекомендовал к покупке только один вафельный торт — фирмы «ВкусВилл».