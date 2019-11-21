Эксперты выяснили симптомы алкогольной зависимости

По словам эксперта, зависимость от алкоголя прогрессирует постепенно. Всего принято выделять три стадии, которые имеют симптомы и признаки.

«Во-первых, это утрата ситуационного и количественного контроля. Если раньше человек прекрасно понимал свою меру, он мог выпить, и первая доза была эйфорическая, потом развивалось торможение, но до наркозной стадии он не доходил, не падал лицом в салат, не совершал неадекватные действия. То со временем этот контроль утрачивается», — отметил Шуров.

По словам нарколога, человек изменяет свое отношение к выпивке.

«На первой стадии алкоголизма — это психическое влечение. Человек постоянно думает о выпивке, он ее предвкушает, он готовится к праздникам, ждет, ищет способы, друзей заводит, чтобы с ними пить под благовидными предлогами. На второй стадии возникает физическая абстиненция, то есть, если человек выпьет разочек, на утро нормальному человеку подумать об алкоголе больно, человеку, у которого сформировался алкоголизм, алкоголь — лекарство. Он будет его всячески искать, добывать, пить», — пояснил Шуров.

Специалист добавил, что следующая стадия — запои. Она очень опасна для человека.

«На второй стадии он впадает в запои, то есть может несколько дней пить, наплевав на работу, на окружающих. И все время наблюдается рост толерантности. Они между собой хвалятся, что вот я раньше мог бутылку выпить, а сейчас две-три. Но печень испытывает постоянную нагрузку, синтезирует дополнительные ферменты, поэтому алкоголь перерабатывается быстрее», — рассказал врач.

Эксперт заметил, что к наступлению третей стадии человека уже можно считать сформировавшимся алкоголиком.

«Переход в третью стадию — это когда алкогольная болезнь мозга, человек теряет работу, семью. Такой сформировавшийся алкоголик, у него интересы — только настрелять на чекушку около магазина. Эта чекушка его вырубает на сутки, потому что толерантность резко падает, печень разваливается, алкоголь тяжело перерабатывается. Поэтому признаки — это абстинентный синдром, когда похмеляются алкоголем, алкоголь — как лекарство, запои, психическое влечение, физическое, и утрата ситуационного и количественного контроля», — уточнил нарколог.