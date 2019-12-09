  • Эксперты выяснили, чем опасен лимон

    09 декабря 2019, 11:22

    Ольга Ситникова

    Диетологи узнали, для кого цитрусовое растение может быть опасным. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

    По информации ИА Nаtiоn Nеws, лимон благотворно влияет на иммунитет человека. В нем содержится витамин С, который уменьшает уровень холестерина, расщепляет жиры, предостерегает от появления камней в почках, останавливает развитие анемии и снижает риск возникновения раковых опухолей. А клетчатка в лимонной мякоти способствует улучшению пищеварительного процесса в организме.

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    Однако, по мнению экспертов, нельзя забывать о том, что лимонная кислота — это сильный растворитель. Она способна разрушить зубную эмаль, а ее контакт с кожей может спровоцировать появление болезненных заусенец на руках. Сок лимона противопоказан тем, кто страдает от гастрита, язвы желудка или панкреатита. Врачи не рекомендуют употреблять его людям с этими заболеваниями. Его также запрещено употреблять беременным и детям до трех лет.

    Ранее врач-диетолог и аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева отметила, что большое количество мандаринов плохо влияет на организм человека.