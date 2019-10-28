Эксперты узнали о влиянии лишнего веса и газировки на зубную эмаль

По результатам исследования, люди с избыточным весом обладают повышенной кислотностью в ротовой полости. Она также увеличивается от сладких газированных напитков. Из-за кислотности зубная эмаль истощается.

Зубы становятся чувствительнее к горячему и холодному, а их форма и внешний вид изменяются. Обычно у таких пациентов наблюдается гастрит, повышенная кислотность и другие заболевания желудочно-кишечного тракта.

По словам издания, американцы часто избавляются от изжоги при помощи газированных напитков. Однако такие напитки содержат значительное количество фосфорной и лимонной кислоты.

Британские ученые обнаружили связь связь между лишним весом, сладкими газированными напитками и разрушением зубов.

Исследование проводилось на основе данных Национального обследования здоровья и питания. В их базе фиксируется рост, вес, демографические характеристики, социально-экономическое положение, диетические предпочтения, состояние полости рта и даже факт приема антирефлюксных препаратов.

В исследовании участвовал 3541 пациент из базы. После проведения анализов выяснилось, что у тех, кто пьет сладкие газированные напитки и соки, эмаль изнашивается сильнее, чем у других. А у пациентов с весом выше нормы, показатель выше еще в 1,72 раза. Минимальный износ эмали был у тех, кто пьет натуральные соки и напитки с заменителем сахара.