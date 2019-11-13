Эксперты узнали, что мешает похудеть

Эксперты посоветовали следить за размером порций и количеством съеденного, чтобы не набрать лишних килограммов. По их словам, не нужно употреблять пищу в случайное время и торопиться во время ее приема. Специалисты обратили внимание на то, что лишь через 20 минут после питания в мозг поступает сигнал о сытости.

Также эксперты назвали вредной привычкой выбор жирной и калорийной пищи. А для поддержания красивой фигуры порекомендовали уделить время спорту и правильному питанию. По их мнению, необходимо употреблять больше овощей, фруктов и продуктов с клетчаткой.