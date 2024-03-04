Здоровье 04 марта 2024, 15:02 Эксперты Роспотребнадзора посоветовали собирать грибы вдали от дорог

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Чтобы избежать отравления грибами, их следует собирать вдали от дорог, магистралей и вне населенных мест. Трогать руками можно только хорошо знакомые виды, сообщили эксперты Роспотребнадзора «Парламентской газете».

По словам специалистов, грибы накапливают тяжелые металлы, в этом случае даже съедобные виды могут быть опасны для здоровья человека. Собирать их стоит только в экологически чистых районах.

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Кроме того, взрослым важно внимательно следить за детьми во время похода, чтобы они случайно не съели ядовитые грибы. В случае отравления эксперты порекомендовали немедленно обратиться за медицинской помощью, сообщил RT.