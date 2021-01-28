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    28 января 2021, 11:37

    Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как питаться людям старше 60 лет

    Полина Петрова

    Специалисты Роспотребнадзора объяснили, как должен выглядеть рацион человека старше 60 лет. Так, людям преклонного возраста лучше ограничивать потребление животных жиров и простых сахаров, сообщил «ФедералПресс».
    Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как питаться людям старше 60 лет

    «Режим питания в пожилом возрасте желательно строить исходя из четырех- или пяти-разового дробного питания без больших перерывов в приеме пищи», — уточнили представители ведомства.

    Пожилым людям, которые имеют хронические заболевания в стадии ремиссии важно придерживаться диеты, которую назначает врач. Пища в меню человека старшего поколения должна содержать аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и растительные жиры. Также необходимо регулярно есть продукты с пищевыми волокнами, витаминами, кальцием, калием, магнием, железом и другими полезными веществами.

    Еще тем, кто преодолел 60-летний рубеж, нужно насыщать свой организм витаминами-антиоксидантами. По словам экспертов, правильное питание поможет сократить риск развития сахарного диабета, инфаркта и инсульта. Кроме этого, нельзя забывать о регулярных физических упражнениях.