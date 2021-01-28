Эксперты Роспотребнадзора объяснили, как питаться людям старше 60 лет

«Режим питания в пожилом возрасте желательно строить исходя из четырех- или пяти-разового дробного питания без больших перерывов в приеме пищи», — уточнили представители ведомства.

Пожилым людям, которые имеют хронические заболевания в стадии ремиссии важно придерживаться диеты, которую назначает врач. Пища в меню человека старшего поколения должна содержать аминокислоты, полиненасыщенные жирные кислоты и растительные жиры. Также необходимо регулярно есть продукты с пищевыми волокнами, витаминами, кальцием, калием, магнием, железом и другими полезными веществами.

Еще тем, кто преодолел 60-летний рубеж, нужно насыщать свой организм витаминами-антиоксидантами. По словам экспертов, правильное питание поможет сократить риск развития сахарного диабета, инфаркта и инсульта. Кроме этого, нельзя забывать о регулярных физических упражнениях.