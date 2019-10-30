  • Эксперты Роскачества посоветовали доступные способы предотвратить простуду

    30 октября 2019, 12:53

    Ольга Ситникова

    Специалисты Роскачества определили доступные способы, которые позволят предотвратить или быстро вылечить простудные заболевания, сообщила «Экономика сегодня».

    Эксперты считают, что особое внимание необходимо обратить на богатые витаминами продукты. Например, апельсины, лимоны, шиповник, черная смородина и облепиха содержат большое количество витамина С.

    По мнению эндокринолога Вадима Крылова, морс — один из удачных напитков против простуды. В черносмородиновом морсе много витамина С, а брусничный и клюквенный богаты антибактериальными веществами.

    Врачи также убеждены, что ромашковый чай полезен, и рекомендуют пить по 2-3 чашки в день с интервалом. Однако следует чередовать неделю приема с неделей паузы.

    По словам врачей, мед помогает при кашле. Но нельзя забывать об аллергической реакции у некоторых людей. Специалисты советуют употреблять мед вприкуску, ведь он теряет пользу при нагревании более 40 градусов.

    Врач-инфекционист Екатерина Степанова рекомендует при кашле и больном горле есть мороженное, вопреки стереотипу.

    «Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль. Небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление», — заметила Степанова.

    Эксперты Роскачества посоветовали реже находиться в местах скопления людей и регулярно мыть руки с мылом в сезон вирусов. Они также напомнили, что вирусные инфекции могут выживать во внешней среде около двух часов.