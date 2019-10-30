Эксперты Роскачества посоветовали доступные способы предотвратить простуду

Эксперты считают, что особое внимание необходимо обратить на богатые витаминами продукты. Например, апельсины, лимоны, шиповник, черная смородина и облепиха содержат большое количество витамина С.

По мнению эндокринолога Вадима Крылова, морс — один из удачных напитков против простуды. В черносмородиновом морсе много витамина С, а брусничный и клюквенный богаты антибактериальными веществами.

Врачи также убеждены, что ромашковый чай полезен, и рекомендуют пить по 2-3 чашки в день с интервалом. Однако следует чередовать неделю приема с неделей паузы.

По словам врачей, мед помогает при кашле. Но нельзя забывать об аллергической реакции у некоторых людей. Специалисты советуют употреблять мед вприкуску, ведь он теряет пользу при нагревании более 40 градусов.

Врач-инфекционист Екатерина Степанова рекомендует при кашле и больном горле есть мороженное, вопреки стереотипу.

«Оно довольно питательное, а прохлада облегчит боль. Небольшая и неспешно съеденная порция не усилит воспаление», — заметила Степанова.

Эксперты Роскачества посоветовали реже находиться в местах скопления людей и регулярно мыть руки с мылом в сезон вирусов. Они также напомнили, что вирусные инфекции могут выживать во внешней среде около двух часов.