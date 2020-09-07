Эксперты Роскачества проверили бородинский хлеб

Отмечается, что 19 из проверяемых были изготовлены по ГОСТу. Весь тестируемый хлеб был российских производителей из различных регионов страны стоимостью от 4,33 до 20,99 рубля за 100 граммов. Исследование велось по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств.

В частности, по содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было, но витаминов, указали исследователи, оказалось маловато. Требованиям организации по количеству В1, В2, В3 и Е ни один товар не соответствовал. В то же время в ходе тестирования специалисты не обнаружили вредных микроорганизмов и консервантов.

«Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е», — говорится в сообщении ведомства.

Черствого хлеба выявлено не было. По вкусу и запаху соответствовали бородинскому хлебу практически все образцы.