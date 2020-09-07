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    07 сентября 2020, 10:48

    Эксперты Роскачества проверили бородинский хлеб

    Анастасия Кременчугская

    Эксперты Роскачества провели тестирование 26 марок бородинского хлеба. Все товары были российского производства, но оказались недостаточно полезными. Об этом сообщил сайт «Известия».

    Отмечается, что 19 из проверяемых были изготовлены по ГОСТу. Весь тестируемый хлеб был российских производителей из различных регионов страны стоимостью от 4,33 до 20,99 рубля за 100 граммов. Исследование велось по 469 показателям безопасности, качества, достоверности маркировки и потребительских свойств.

    В частности, по содержанию фосфора, кальция, магния, натрия и марганца нареканий не было, но витаминов, указали исследователи, оказалось маловато. Требованиям организации по количеству В1, В2, В3 и Е ни один товар не соответствовал. В то же время в ходе тестирования специалисты не обнаружили вредных микроорганизмов и консервантов.

    «Абсолютно у всех — замечания по содержанию витамина Е», — говорится в сообщении ведомства.

    Черствого хлеба выявлено не было. По вкусу и запаху соответствовали бородинскому хлебу практически все образцы.

    Новости SMI.FM