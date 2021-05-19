Эксперты Роскачества назвали напитки, которые можно употреблять в жару

Специалисты Роскачества объяснили, какие напитки лучше не употреблять в жаркую погоду с целью утолить жажду, написала газета «Аргументы и Факты» со ссылкой на сайт организации.

По мнению экспертов, самым лучшим напитком в знойные дни является вода. Когда человек ее пьет, он действительно утоляет жажду и поддерживает водный баланс. Диетолог Мария Мухина уточнила, что взрослому человеку нужно выпивать в сутки примерно два литра чистой воды. Также хорошо утоляет жажду и минеральная вода с газом.

Помимо прочего, летом можно пить квас. Врач-терапевт Сергей Галкин отметил, что этот напиток утоляет желание пить благодаря содержанию в нем углекислоты и аминокислот. В квасе есть кальций, фосфор, магний, молочная кислота, витамины группы В и витамин С. В список напитков, рекомендуемых в жару, также вошел чай (зеленый, черный, травяной).

По словам Галкина, этот напиток содержит достаточное количество антиоксидантов и хорошо восполняет объем потраченной жидкости. Вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич заявила, что унять жажду реально с помощью морсов и соков.

Специалисты не советуют пить в жару сладкие газированные напитки.