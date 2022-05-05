Эксперты развеяли мифы о правильном употреблении воды

Вокруг того, как правильно употреблять воду, существует множество мифов. РИА ФАН со ссылкой на Sina сообщило, какая информация является ошибочной.

Многие люди считают, что необходимо употреблять как можно больше воды. Однако регулярное употребление больших объемов жидкости может спровоцировать так называемую водную интоксикацию. Такое состояние может вызывать у человека тошноту, слабость, рвоту и даже кому.

Еще одно распространенное заблуждение гласит о том, что пить можно лишь кипяченую и минеральную воду, потому что сырая обладает недостаточным количеством микроэлементов. В действительности же нет никакой разницы, какую воду употреблять.

Ранее специалист по загородному земледелию, ведущая дачных программ Марина Рыкалина назвала лекарственные растения, которые отлично будут расти на дачном участке. По ее словам, в домашних условиях можно выращивать мяту, розмарин, тимьян и лемонграсс.