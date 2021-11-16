Эксперты развеяли миф о вреде пальмового масла

В России продолжает расти импорт пальмового масла. Только за первую половину 2021 года он увеличился на 12% в сравнении с тем же периодом предыдущего года. Многие потребители считают, что это настоящая отрава, которую добавляют во всевозможные продукты. О том, так это или нет, рассказали сайту kp.ru эксперты.

По словам исполнительного директора Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД) Вячеслава Лашманкина, пальмовое масло такое же как и растительное, лишь имеющее свои отличительные характеристики. Оно абсолютно подходит для производства кондитерских изделий.

«Такие ингредиенты, как пальмовое масло, используются в продуктах, потому что технологически мы не можем их ничем заменить. Но все ингредиенты, которые кладутся в продукт, подлежат оценке качества. И входному контролю. Стандарты стран, куда наша продукция идет на экспорт, зачастую жестче. И в том числе пальмовое масло, которое у нас используется, соответствует этим стандартам», — подтвердила слова Лашманкина директор федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова Оксана Кузнецова.

Вредным является не само масло, а некоторые продукты его обработки. По словам химиков-технологов, наибольшую опасность представляет количество масла, которое мы употребляем. А поскольку оно есть везде — в конфетах, печенье, пирожных — лучше кондитерскими изделиями не злоупотреблять. Эта рекомендация также продиктована и обилием сахара в составе таких продуктов.