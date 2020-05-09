Эксперты рассказали, почему в России непросто победить коронавирус

С каждым годом на медицину в России все больше сокращали расходы. Так, согласно данным Росстата, с 1990 года траты из бюджета на сферу здравоохранения уменьшились почти на 30% — с 613 миллиардов до 439 миллиардов рублей. При этом количество коек в инфекционных отделениях уменьшилось в 2,5 раза, сократили должности 2,2% врачей, 9,3% медсестер и 38% младших медработников, передает издание.

Такая оптимизация была ориентирована на американскую модель здравоохранения, заявил агентству первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. В США стало ясно, что это может привести к печальным последствиям — страна вышла на первое место в мире по количеству заразившихся вирусом и умерших от COVID-19.

По словам Онищенко, если бы пандемия наступила на год позже, Россия могла бы столкнуться с еще большими потерями от инфекции.