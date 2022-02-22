Эксперты рассказали, почему сушеная и вяленая рыба опасна для гипертоников

Специалисты из британской благотворительной организации Blood Pressure UK рассказали о вреде сушеной и вяленой рыбы для гипертоников. По словам экспертов, ее частое употребление может привести к повышению давления. Об этом написало издание Daily Express.

В таком виде рыбы, как пояснили специалисты, содержится большое количество соли, которая способна задерживать воду в организме. Для людей, у которых поднимается давление, лучше подходит слабосоленая рыба, сообщило РИА ФАН.

«Если вы едите слишком много соли, в организме появляются излишки воды. Она оказывает дополнительное давление на стенки кровеносных сосудов, и кровяное давление у вас повышается», — уточнили эксперты.

По словам диетолога Сергея Обложко, некоторые продукты, например, оливковое масло может нормализовать здоровье сосудов. В таких продуктах содержатся полифенолы, которые обладают антиоксидантным действием, что позволяет дольше сохранить сосуды здоровыми.