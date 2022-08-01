Эксперты рассказали, почему необходимо есть чеснок каждый день

Чеснок представляет высокую ценность для человека благодаря различным питательным веществам, а также является настоящим природным антибиотиком. Журнал En Son Haber со ссылкой на медицинских экспертов рассказал, почему этот овощ необходимо употреблять в пищу каждый день.

В состав чеснока входят такие компоненты как кверцетин, фруктозаны, витамины С и В6, кальций, марганец, калий, фосфор, а также эфирные масла. Кроме того, чеснок содержит соединение диаллилсульфид — вещество, способное бороться с бактериями рода Campylobacter, написало РИА ФАН.

Этот овощ особенно нужно есть тем людям, которые страдают повышенным давлением и высоким холестерином. Чеснок отлично укрепляет иммунную систему, полезен при профилактике простудных заболеваний благодаря своим противогрибковым, антибактериальным и противовирусным свойствам.

Эксперты отметили, что чеснок принесет пользу людям с лишним весом. Он обладает термогенным эффектом, который необходим для процесса сжигания жира.