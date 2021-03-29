Эксперты рассказали об опасности приема витаминов без назначения врача

Весной хочется поскорее включиться в новый ритм жизни, поэтому многие решают самостоятельно пропивать витамины. Однако без назначения врача они могут быть не просто бесполезными, но даже могут нанести вред.

Приходить в аптеку и скупать там все группы витаминов довольно опрометчиво, сообщила иммунолог Марина Аплетаева. По ее словам, перед приемом любых препаратов необходимо выяснить, действительно они нужны человеку или нет, сообщил Life.

Врач рассказала, что существует два состояния: авитаминоз и гиповитаминоз. Первое является полным отсуствием запасов витаминов в организме, а другое является снижением их необходимого уровня. По ее словам, чаще всего человеку после зимнего времени года свойственен второй тип, поскольку какая-то часть поступает в наш организм с приемами пищи.

Исследование Bloomberg за 2018 показало, что не все витамины так безопасны, как люди себе воображают, когда собираются пропить курс «на всякий случай». Например, витамин D довольно плохо усваивается, а С может вызывать аллергические реации. Такие витамины опасно пить без назначения врачей, поскольку реакция организма на превышение нормы может быть непредсказуемой.