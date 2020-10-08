Эксперты рассказали о «страшной ошибке» при варке картофеля

Дело в том, что из-за этого картофель теряет значительную часть питательных веществ. Необходимо погрузить сырой продукт в кипящую воду и солить после того, как он станет мягким. Специалисты отметили, что варить молодой картофель нужно 15-20 минут, пишет ИА Nation News.

Старые клубни лучше варить в мундире, чтобы они сохранили свои полезные свойства. Перед приготовлением картошки-пюре нужно нарезать ее на небольшие куски, чтобы она сварилась быстрее. В воду предлагается добавить молоко, лук или сливочное масло.

Картофель является источником витамина С, магния, железа, йода, кальция, натрия, а также серы.

Ранее шеф-повар Владимир Павлов объяснил, какие продукты лучше употреблять раздельно. Употребление еды с неверным сочетанием чревато ощущением тяжести в желудке, изжогой и другими неприятными ощущениями. Эксперт рассказал о вреде сочетания мяса с картошкой и мучными изделиями.