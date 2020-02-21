Эксперты рассказали о семи продуктах, которые категорически нельзя хранить в холодильнике

Специалисты рассказали, что и как нужно хранить на кухне. Так, лук стоит убрать из холодильника. Там он начинает гнить и плесневеть или же просто усыхает. Стоит хранить его в шкафу, где сухо и тепло.

Шоколад также стоит держать в шкафу, а не в холодильнике. Из-за низкой температуры могут испортиться его вкусовые качества.

Категорически нельзя хранить бананы и картофель в холодильнике. Эксперты рассказали, что при холоде происходят необратимые химические реакции, крахмал распадается до сахаров, в результате продукты становятся не только невкусными, но и вредными.

Хлеб в холодильнике становится влажным и жестким. А также впитывает все запахи, которые находятся вокруг него.

Растительное масло нельзя хранить при температуре ниже -14%. Так оно потеряет витамины и изменит вкус.

Мед нужно хранить при комнатной температуре. На холоде он перестает быть полезным.