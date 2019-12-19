Эксперты рассказали о последствиях переедания в новогодние праздники

Заведующая организационно-методическим отделом по гастроэнтерологии НИИОЗММ ДЗМ Татьяна Шкурко подчеркнула, что количество пациентов с острым и хроническим панкреатитом в России увеличилось минимум в два раза за последние 30 лет.

«Это связано с пищевыми привычками россиян: переедание, увлечение алкогольными напитками, любовь к жирной и острой пище. Употребление алкоголя в неумеренном количестве является причиной 60 — 70% случаев хронического панкреатита. Доза ежедневного употребления алкоголя, при которой заболевание возникает в течение 10–15 лет, составляет примерно 60–80 мл в сутки. Пол, наследственные и другие факторы могут играть решающую роль в развитии заболевания», — пояснила Шкурко.

По ее словам, хронический панкреатит, как правило, появляется в возрасте 35–50 лет. Гастроэнтеролог обратила внимание на то, что он может привести к панкреонекрозу, который поражает жизненно важные органы и в 12% случаев имеет летальный исход.

«Панкреатит и его тяжелая форма панкреонекроз — неизлечимые болезни. Новые способы лечения направлены преимущественно на ликвидацию уже развившихся осложнений. Они помогают улучшить качество жизни, но не избавляют от недуга. Самое лучшее — это профилактика обострений. Для этого нужно вести здоровый образ жизни, вовремя проходить диспансеризацию для выявления предрасполагающих факторов к развитию панкреатита», — уточнила Шкурко.

Врач дала несколько советов для безопасного питания. Во-первых, необходимо во всем соблюдать умеренность. Например, можно разделить питание на четыре-пять частей с равномерными порциями.

«Качество и количество пищи, а также алкоголя нужно контролировать. Не курить, не злоупотреблять острым, копченым, маринованным, жирным и жареным», — почеркнула Шкурко.

Во-вторых, специалист посоветовала употреблять пищу с низким количеством насыщенных жиров и холестерина. Также важно учесть достаточное содержание пищевых волокон. Они есть в зерновых продуктах, овощах и фруктах. В-третьих, нужно быть физически активным, чтобы избежать различных заболеваний.