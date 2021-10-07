Эксперты рассказали о домашних средствах борьбы с болью в горле

Боль в горле доставляет множество неудобств. Однако побороть ее возможно с помощью подручных средств, которые есть в доме у каждого. О том, как это сделать, рассказала Pravda.Ru.

Эксперты посоветовали людям с больным горлом употреблять больше жидкости. Воду стоит пить каждый час. Также не лишним будет принимать теплые травяные чаи из ромашки, эхинацеи или перечной мяты.

Также поможет смесь яблочного уксуса и меда. Необходимо смешать эти вещества в пропорции один к одному и развести их в теплой воде. Если пить такой раствор вам не по душе, то можно добавить мед в ромашковый, зеленый, мятный или малиновый чай.

Имбирь также станет отличным средством в борьбе с воспалением. Можно купить имбирный чай в магазине или приготовить его самостоятельно. Для этого четыре стакана воды необходимо вскипятить, а затем добавить одну столовую ложку тертого корня имбиря и оставить настаиваться десять минут. После смешать это с ложкой меда и выжатым лимоном.

Перед сном также можно съедать смесь одной столовой ложки концентрированного лимонного сока и одной столовой ложки меда. Такое средство поможет в ближайшие сроки снять боль.

В качестве лекарства можно использовать настой шалфея. Возьмите одну чайную ложку травы, смешайте с кипятком и оставьте настаиваться десять минут. Получившейся смесью нужно прополоскать больное горло.

Облегчить боли и уменьшить отек способна обычная соль. Одну чайную ложку соли нужно добавить в чашку теплой воды. После на протяжении 30 секунд стоит прополоскать горло. Повторять эту процедуру стоит каждый час.