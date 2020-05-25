Эксперты рассказали, какие проблемы со здоровьем указывают на недостаток витаминов

Недостаток витаминов группы B проявляется в проблемах с кожей, хронической усталости и раздражительности. Чтобы нормализовать нервную систему, необходимо употреблять фрукты, овощи, овсяную кашу, семечки, спаржу.

Если в вашем организме недостаточно йода и железа, то вы страдаете от неприятного привкуса во рту, вкусовых изменений, головных болей и бледности кожи. Чтобы восполнить недостающие элементы, нужно есть яблоки, гречку, красное мясо, печень, сухофрукты, бобовые.

При нехватке витамина С могут начать проблемы с зубами, а именно: выпадение зубов, кровоточивость и воспаление десен. Для восполнения необходимого витамина, ешьте капусту, зелень, болгарский перец, киви, апельсины, шиповник, облепиху, клюкву и белые грибы.

На дефицит витамина D часто указывает бессонница, упадок сил, снижение иммунитета и частая заболеваемость. В мае недостаток этого витамина гораздо выше, чем в начале осени.

«Мы круглогодично живем в условиях дефицита витамина D, солнца практически нет, а сейчас в условиях самоизоляции эта нехватка ощущается особенно остро из-за того, что мы еще меньше стали бывать на улице. С продуктами этот витамин мы тоже недополучаем, солярий опасен с точки зрения провокации онкологии, в частности рака кожи, поэтому в случае появления симптомов, связанных с дефицитом витамина D, лучше сначала проверить его уровень в любой сетевой лаборатории», — заявила Ирина Бережная, кандидат медицинских наук гастроэнтеролог, диетолог.

При нехватке магния, кальция и калия у людей появляются боли в мышцах, судороги, а также сводит конечности. Для того, чтобы нормализовать состояние костей, нужно двигаться и заниматься спортом.

Синдром раздраженного кишечника, диарея, низкий иммунитет, истончение и выпадение волос — повышенная потребность в цинке. Он содержится в мясе, любых морепродуктах, овсяной и гречневой крупе, яблоках и чае.