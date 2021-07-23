Эксперты рассказали, какая одежда причиняет вред здоровью

В продукции бренда нижнего белья представители Роскачества нашли токсичные вещества. При чем такой случай зафиксирован не единственный. Производители одежды не редко добавляют в состав своих вещей вредные составляющие, сообщил ТАСС.

Например, женские колготки, изготовленные из 100-процентной синтетики, способны вызывать аллергию, грибок и другие серьезные кожные заболевания. Из-за того, что кожа плохо дышит, усиливается потоотделение и рост бактерий, написало ИА Nation News.

Такие ткани, как нейлон, акрил и полиэстер также не пропускают воздух и влагу. Кроме того, в их составе присутствуют токсичные формальдегиды и п-фенилендиамины.

Не меньший вред здоровью приносят молодежные утягивающие брюки скинни. При долгом ношении таких джинс страдают мышцы и сосуды. Также может начаться варикозное расширение вен.

Не стоит забывать и о вреде обуви на очень высоком каблуке. От них слабеют и деформируются мышцы голени. По словам ортопедов, каблук у туфли не должен быть больше четырех сантиметров.

Помимо одежды, серьезный вред здоровью могут нанести сумки «на одно плечо». Из-за неравномерного распределения нагрузки деформируется позвоночник, появляются проблемы с осанкой. Чтобы такого не случалось, необходимо чередовать ношение сумки на разных плечах, либо заменить ее на небольшую дамскую.

Ношение солнечных очков в темное время суток или при искусственном освещении может привести к развитию катаракты. Глаза в них сильно напрягаются, за счет чего происходит рост внутриглазного давления.