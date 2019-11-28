Эксперты рассказали, как забыть о страхе бытовой химии

По словам экспертов, люди, которые скептически относятся к химическим препаратам, обычно тщательно изучают их состав. Таким образом они пытаются найти «опасные» вещества, пояснили специалисты. По информации РИА ФАН, ученые уточнили, что страдающие от хемофобии люди обычно опасаются химических продуктов. Например, они избегают лекарств, моющих средств, полиэтилена, пластика, синтетической одежды и прочего.

Эксперты дали несколько советов тем, кто боится химии. Ученые рекомендуют помнить, что полностью забыть о продукции, содержащей химию, невозможно в современном мире. По их оценкам, ГМО-растения абсолютно безвредны для человеческого организма.

Они также напомнили, что синтетические препараты помогают людям вылечиться и спасают жизни.