Эксперты рассказали, как выявить коронавирус и не спутать его с гриппом или простудой

Основные признаки коронавируса — невысокая температура и сухой кашель. Если они у вас наблюдаются, нужно срочно сдать тест на наличие инфекции.

«Вирусологическое исследование — единственный метод, который позволяет отличить коронавирус от любой другой вирусной пневмонии», — пояснил Ярослав Конышев, врач-терапевт, старший медицинский консультант сервиса «Теледоктор24».

Марина Щербакова, доктор медицинских наук, профессор кафедры детской кардиологии ФГАОУ ВО РУДН, сообщила, что проявления коронавируса могут варьировать от полного отсутствия симптомов до крайне опасной тяжелой пневмонии с дыхательной недостаточностью.

Она также подчеркнула, что пневмония развивается не всегда.

Юлия Кочанова, врач-терапевт ФНКЦ ФМБА России, уверена, что диагностировать коронавирус можно лишь, пройдя три этапа исследований: сдача анализов под наблюдением врачей-инфекционистов, их проверка специалистами Роспотребнадзора и заключительная экспертиза сотрудников Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии.