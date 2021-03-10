Эксперты рассказали, как вторая волна коронавируса проходит в России

Вирусолог Владимир Семенов и врач Олег Карпов рассказали, как вторая волна коронавируса проходит в России. По их мнению, сейчас динамика заболеваемости заметно снижается, написал сайт URA.ru.

«На фоне остальных стран Россия прошла эту пандемию гораздо мягче, с гораздо меньшими потрясениями. Это не сравнить с тем, что творится в Европе. Мы ни разу не приближались даже близко к тому, что творится, например, в Италии», — заметил Семенов.

Карпов согласился, что в настоящий момент наблюдаются позитивные процессы. Как он пояснил, это заметно по пациентам, которые продолжают получать помощь в плановом порядке.

Ранее сообщалось, что иностранным туристам предложили организовать туры в Россию, чтобы они могли привиться от коронавируса. Речь идет о 20-дневной поездке в Россию. За это время гости смогут пройти полную процедуру вакцинации, а также посетить различные достопримечательности. Владелец агентства Eurasian Tavel в Болонье Пьетро Ди Фебо рассказал, что уже сейчас иностранные туристы заинтересовались такими путешествиями.