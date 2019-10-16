Эксперты рассказали, как важно не пропускать обеденный перерыв

Эксперты напомнили, что рациональное питание подразумевает прием пищи каждые 3 часа. Ели интервал становится больше, организм испытывает стресс. Таким образом есть необходимо пять-шесть раз в день.

По сообщению газеты «Известия», перекусывать на работе эксперты рекомендовали орехами, фруктами, овощами и небольшими порциями горького шоколада. А вот от пирожков и булочек советовали воздержаться.

Также эксперты рассказали, что в день необходимо выпивать около одного-двух литров воды. Каждые 30-40 минут нужно выходить из-за рабочего стола и выполнять несколько физических упражнений — это способствует восстановлению кровообращения.