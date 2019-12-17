    17 декабря 2019, 11:29

    Эксперты рассказали, как сохранить здоровье ног любителям коньков

    Александр Кушак

    Как сохранить здоровье ног любителям фигурного катания и хоккея? Эксперты рассказали, на что надо в первую очередь обратить внимание, чтобы сезон катков принес только положительные эмоции. Об этом сообщил сайт телеканала «Царьград» со ссылкой на сайт Роскачества.

    Прежде всего специалисты советуют обратить внимание на «правильные» аксессуары: стельки, носки, чехлы для лезвий и так далее.

    Специалисты рассказали, что главный зимний инвентарь, коньки, бывают четырех видов: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские.

    Первые три варианта — для профессионального спорта. У них серьезная защита, они сделаны по спецтехнологиям, но и цена соответствует.

    В отличие от них, любительские коньки подходят лишь для непродолжительных походов на каток. Но даже их делят на фигурные, хоккейные, а также фитнес-коньки, которые больше подходят для прогулок и внешне напоминают ролики.

    Эксперты не рекомендуют покупать любителям жесткие ботинки. Также лучше выбирать коньки с внутренним материалом, который не скользит. Это важно, так как стопа в ботинке конька должна быть хорошо зафиксирована.

    Не стоит покупать коньки на размер больше, чтобы поддеть теплый носок. Это дополнительный слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить термоноски.

    Шнурки нужно затягивать правильно — под них должно быть невозможно просунуть палец, сообщают специалисты. Пятку нужно зафиксировать покрепче, а ближе к зоне носка шнуровка должна быть менее затянута. Это делается для правильного кровообращения в стопе.

    Подъем ноги нужно зашнуровать потуже. Это послужит страховкой от травм. В месте лодыжки не стоит очень туго шнуровать — для той же нормальной циркуляции крови. А в самом верху шнурки нужно вновь затянуть поплотней. Такая фиксация наиболее безопасна, рассказали в Роскачестве.

    Чтобы коньки прослужили как можно дольше, тоже следует соблюдать несколько правил:

    Во-первых, лезвия нужно хорошо затачивать и насухо вытирать. Во-вторых, коньки лучше хранить в мягких чехлах и надевать их на лезвия, если приходится идти на коньках не по льду. В-третьих, сушить ботинки на обогревателе не стоит — они могут потерять форму. Ну и последнее — стельки нужно всегда вынимать и тщательно просушивать.