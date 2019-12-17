Эксперты рассказали, как сохранить здоровье ног любителям коньков

Прежде всего специалисты советуют обратить внимание на «правильные» аксессуары: стельки, носки, чехлы для лезвий и так далее.

Специалисты рассказали, что главный зимний инвентарь, коньки, бывают четырех видов: фигурные, хоккейные, конькобежные и любительские.

Первые три варианта — для профессионального спорта. У них серьезная защита, они сделаны по спецтехнологиям, но и цена соответствует.

В отличие от них, любительские коньки подходят лишь для непродолжительных походов на каток. Но даже их делят на фигурные, хоккейные, а также фитнес-коньки, которые больше подходят для прогулок и внешне напоминают ролики.

Эксперты не рекомендуют покупать любителям жесткие ботинки. Также лучше выбирать коньки с внутренним материалом, который не скользит. Это важно, так как стопа в ботинке конька должна быть хорошо зафиксирована.

Не стоит покупать коньки на размер больше, чтобы поддеть теплый носок. Это дополнительный слой скольжения между ботинком и ногой. Лучше взять коньки с утеплителем и купить термоноски.

Шнурки нужно затягивать правильно — под них должно быть невозможно просунуть палец, сообщают специалисты. Пятку нужно зафиксировать покрепче, а ближе к зоне носка шнуровка должна быть менее затянута. Это делается для правильного кровообращения в стопе.

Подъем ноги нужно зашнуровать потуже. Это послужит страховкой от травм. В месте лодыжки не стоит очень туго шнуровать — для той же нормальной циркуляции крови. А в самом верху шнурки нужно вновь затянуть поплотней. Такая фиксация наиболее безопасна, рассказали в Роскачестве.

Чтобы коньки прослужили как можно дольше, тоже следует соблюдать несколько правил:

Во-первых, лезвия нужно хорошо затачивать и насухо вытирать. Во-вторых, коньки лучше хранить в мягких чехлах и надевать их на лезвия, если приходится идти на коньках не по льду. В-третьих, сушить ботинки на обогревателе не стоит — они могут потерять форму. Ну и последнее — стельки нужно всегда вынимать и тщательно просушивать.