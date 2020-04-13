Эксперт рассказал, как проходит тестирование вакцины от коронавируса

Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, профессор вирусологии, рассказал, какие способы тестирования вакцины сейчас существуют.

«Наиболее правильный способ — создать несколько вариантов, начать тестировать и посмотреть, какой даст лучший результат. Для этого нам требуется восприимчивое, чувствительное к возбудителю животное. То есть такое животное, которое после введения вируса или бактерии заболеет, а лучше всего — в лабораторных условиях умрет», — заявил Чепурнов.

По его словам, у американцев и китайцев есть специально выведенные мыши со встроенным рецептором, на который садится вирус. У нас таких нет. Испытывать вакцину от коронавируса, скорее всего, будут на кошках, так как они более склоны к заражению.

Вакцину пробуют на разных видах животных, в итоге выбирают тех, где лекарство сработало лучше. После этого проводится детальная доработка и вводят препарат другим животным. Затем проводятся исследования относительно того, не вызывает ли вакцина онкологию, воспалительные процессы, другие нежелательные реакции. Только в том случае, если тестирование проходит благополучно, начинаются испытания на добровольцах.

Зоозащитники высказались против тестирования вакцины на кошках. Они считают, что это неэтично и неэффективно.