Эксперты рассказали, как правильно чистить зубы

Чистка зубов — рутинное действие, к которому привык каждый, и вряд ли многие задумываются, правильно ли это делают. Однако при чистке зубов можно совершать ошибки, которые со временем могут навредить эмали. Эти ошибки перечислили «Известия» со ссылкой на The Sun.

Чистить зубы необходимо легкими движениями, не надавливая. Чрезмерное усердие может стать причиной ослабления эмали. Также эксперты рекомендуют покупать ортодонтические зубные щетки, которые способны прочистить труднодоступные места между зубами и в глубине ротовой полости.

Саму зубную щетку же следует периодически менять — не реже, чем раз в четыре месяца, или по истечении срока годности. Дело в том, что на старой зубной щетке копятся бактерии, которые потом заносятся в ротовую полость при чистке зубов. Кроме того, старые зубные щетки теряют жесткость и форму, что также делает их менее эффективными в применении.