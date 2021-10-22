Эксперты рассказали, экстракты каких растений помогают победить вирусы

Осенью, в период заболеваний, необходимо поддерживать свой иммунитет. Сотрудники Института молекулярной вирусологии в Германия выяснили, экстракты каких растений помогают бороться с болезнями. Об этом сообщила Pravda.Ru со ссылкой на портал bioRxiv.

Наиболее эффективным для предотвращения прикрепления вируса, а также прекращения распространения инфекции оказались экстракты зеленого чая, гранатового сока, сока ягод черного дракона и сиропа бузины.

Противовирусные фитохимические вещества из данных экстрактов способны также снижать общую вирусную нагрузку. По словам ученых, они эффективны против коронавируса, вируса гриппа А и аденовируса.

«И что немаловажно — все эти экстракты недорогие. Быстрое внедрение травяных настоек, соков и чаев — это то, как население может адаптироваться к респираторным патогенам. Их следует использовать ежедневно в качестве полосканий для полости рта», — рассказали авторы исследования.