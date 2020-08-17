Эксперты предупредили об опасности шаурмы

«Как правило, на таких развалах, в уличных киосках шаурму готовят из не совсем качественных продуктов. Часто используют не совсем свежее мясо курицы, много кожи, жира, подпорченные овощи», — обратила внимание диетолог Елена Соломатина.

Отмечается, что Роспотребнадзор неоднократно выявлял нарушения санитарных норм в ходе проверок таких импровизированных лотков.

В свою очередь член-корреспондент РАН Николай Филатов заметил, что в 70% лабораторных исследований салатных наполнителей для шаурмы выявили кишечную палочку.

«То есть люди, покупающие эту пищу, едят фекалии. Я много раз предупреждал потребителей об опасности употребления всякого рода шаурмы, пончиков и другой продукции, продаваемой на улицах города в палатках», — добавил специалист.