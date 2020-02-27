Эксперты пояснили, чем курение во время беременности опасно для ребенка

Эксперты провели исследование на 1,4 миллиона матерей и их детей. Ученые обследовали мам и малышей сразу после родов. Среди них 84,5% беременных не курили, 3,5% бросили курить в первом триместре, а 12% курили всю беременность.

По мнению специалистов, химические вещества в табачном дыме через плаценту попадают в кровеносную систему плода и воздействуют на развитие его органов. Шансы родиться с низкой массой тела, непропорционально маленьким ростом и маленькой окружностью головы увеличиваются у ребенка курящей матери.

Отказ от курения на первом триместре снижает риск для здоровья малыша, но не страхует от последствий полностью. Например, размер мозга и длина тела ребенка все еще остаются в опасности.

«Это подчеркивает, насколько важно бросить курить уже до беременности, ведь даже курение только на ранних сроках может иметь разрушительные и долгосрочные последствия для здоровья будущего ребенка», — резюмировал соавтор исследования, доктор Изабелл Рамрич.