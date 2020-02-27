    27 февраля 2020, 12:45

    Эксперты пояснили, чем курение во время беременности опасно для ребенка

    Ольга Ситникова

    Ученые из Университета Восточной Финляндии изучили здоровье детей курящих матерей. Специалисты выяснили, что никотин негативно влияет на развитие органов ребенка. Об этом сообщил портал «Ридус».

    Эксперты провели исследование на 1,4 миллиона матерей и их детей. Ученые обследовали мам и малышей сразу после родов. Среди них 84,5% беременных не курили, 3,5% бросили курить в первом триместре, а 12% курили всю беременность.

    По мнению специалистов, химические вещества в табачном дыме через плаценту попадают в кровеносную систему плода и воздействуют на развитие его органов. Шансы родиться с низкой массой тела, непропорционально маленьким ростом и маленькой окружностью головы увеличиваются у ребенка курящей матери.

    Отказ от курения на первом триместре снижает риск для здоровья малыша, но не страхует от последствий полностью. Например, размер мозга и длина тела ребенка все еще остаются в опасности.

    «Это подчеркивает, насколько важно бросить курить уже до беременности, ведь даже курение только на ранних сроках может иметь разрушительные и долгосрочные последствия для здоровья будущего ребенка», — резюмировал соавтор исследования, доктор Изабелл Рамрич.