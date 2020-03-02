Эксперты перечислили способы сохранить молодость кожи

Ухаживая за кожей лица, нужно помнить о простых правилах. Они помогут сохранить красоту, здоровье и продлят молодость. Медики подчеркнули, что зачастую мы даже не замечаем, как вредим самими себе.

Среди ошибок в уходе за кожей дерматологи выделили пять наиболее распространенных. Мнение экспертов привело издание BuzzFeed.

Во-первых, не стоит слишком часто мыть лицо. Это касается людей, у которых жирная кожа. Попытки избавиться от того же жирного блеска в итоге приведут к раздражению и воспалению, поскольку кожный покров повредится.

Чрезмерное увлечение скрабами тоже не приведет ни к чему хорошему. Специалисты рекомендуют сначала увлажнить кожу и пользоваться подобными средствами, только если она шелушится после подобных процедур.

Сохранить молодость кожи не получится, если пользоваться несколькими видами антивозрастных средств сразу. Лучшим вариантом будет выбрать косметический продукт с одним ингредиентом — например, ретинолом.

На ночь необходимо обязательно смыть макияж. Кожные выделения, пыль и пот смешиваются с остатками косметики и могут раздражать кожу и вызывать появление прыщей. Врачи подчеркивают, что ложиться спать всегда нужно с чистым лицом.

Прыщи на лице могут появиться и из-за чрезмерного потребления молочных продуктов и сладкого. Они стимулируют работу сальных желез. Процесс старения в целом ускоряет и неправильное питание. Диета помогает коже оставаться молодой.