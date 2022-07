Эксперты опровергли мифы, посвященные заботе о здоровье для людей старше 50 лет

Некоторые распространенные мифы о заботе о здоровье для людей, чей возраст превышает 50 лет, являются заблуждением. Такой информацией поделились специалисты в области здравоохранения. Об этом сообщило utro.ru со ссылкой на Eat This, Not That.

Многим людям после 50 лет советуют исключить из своего рациона жиры и углеводы. Однако такое решение может быть даже вредным для здоровья. Еду с содержанием подобных веществ очень важно употреблять в пожилом возрасте. Углеводы содержатся в отрубях, чечевице, горохе и фасоли, гречке, буром рисе, яблоках и других полезных продуктах.

Жиры также очень важны для организма. Они есть в оливковом масле и орехах. Благодаря подобным продуктам значительно снижается риск возникновения инфаркта и инсульта.

Кроме того, по словам медиков, ложным является и миф о пользе дневного сна. Как правило, отдых днем мешает засыпать ночами, он вызывает приступы бессонницы. Необходимо обратиться за помощью к врачу, если вы много спите как днем, так и ночью.