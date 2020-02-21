Эксперты определили, какие БАДы предпочитают россияне

За 2019 год жители России купили 30,8% БАДов с общим действием. На второй строчке оказались добавки, которые улучшают пищеварительную систему. Доля их продаж составила 21,2%. БАДов с влиянием на репродуктивную и центральную нервную системы купили меньше — 10,1% и 10% соответственно.

Пятое место в рейтинге досталось препаратам, поддерживающим сердечно-сосудистую систему — 4,5% продаж.

За прошедший год эксперты отметили самый большой прирост продаж у добавок для иммунной системы (62,1%) и добавок для применения при заболеваниях костной системы (49,3%).