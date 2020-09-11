Эксперты обсудят здравоохранение в эпоху посткоронавируса на форуме «Биотехмед»

«Биотехмед» представляет собой площадку для обсуждения вопросов, связанных с развитием фармакологии, биотехнологий и здравоохранения.

Главная задача форума заключается в формировании интереса участников рынка к выбору нового технологического уклада в медицинской отрасли.

Ключевой темой «Биотехмеда-2020» станет российское здравоохранение в эпоху посткоронавируса.

Участие в этом году примут министр промышленности и торговли РФ, министр здравоохранения РФ, генеральный директор госкорпорации Ростех. Помимо этого приглашены представители фармацевтических компаний, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, медицинских промышленных предприятий, исследовательских центров.