Эксперты обсудят здравоохранение в эпоху посткоронавируса на форуме «Биотехмед»
17 и 18 сентября в Геленджике будет проходить пятый ежегодный форум «Биотехмед». Главная тема мероприятия — развитие российской системы здравоохранения после пандемии COVID-19. Об этом сообщил Infox.ru.
«Биотехмед» представляет собой площадку для обсуждения вопросов, связанных с развитием фармакологии, биотехнологий и здравоохранения.
Главная задача форума заключается в формировании интереса участников рынка к выбору нового технологического уклада в медицинской отрасли.
Ключевой темой «Биотехмеда-2020» станет российское здравоохранение в эпоху посткоронавируса.
Участие в этом году примут министр промышленности и торговли РФ, министр здравоохранения РФ, генеральный директор госкорпорации Ростех. Помимо этого приглашены представители фармацевтических компаний, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, медицинских промышленных предприятий, исследовательских центров.