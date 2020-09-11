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    11 сентября 2020, 17:01

    Эксперты обсудят здравоохранение в эпоху посткоронавируса на форуме «Биотехмед»

    Анастасия Кременчугская

    17 и 18 сентября в Геленджике будет проходить пятый ежегодный форум «Биотехмед». Главная тема мероприятия — развитие российской системы здравоохранения после пандемии COVID-19. Об этом сообщил Infox.ru.

    «Биотехмед» представляет собой площадку для обсуждения вопросов, связанных с развитием фармакологии, биотехнологий и здравоохранения.

    Главная задача форума заключается в формировании интереса участников рынка к выбору нового технологического уклада в медицинской отрасли.

    Ключевой темой «Биотехмеда-2020» станет российское здравоохранение в эпоху посткоронавируса.

    Участие в этом году примут министр промышленности и торговли РФ, министр здравоохранения РФ, генеральный директор госкорпорации Ростех. Помимо этого приглашены представители фармацевтических компаний, руководители и сотрудники академических институтов и вузов, медицинских промышленных предприятий, исследовательских центров.

    Новости SMI.FM