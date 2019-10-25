Эксперты обнаружили влияние храпа на эрекцию

Специалисты провели комплексные исследования, в ходе которых обнаружили взаимосвязь храпа и длительности полового акта. По их словам, эрекция мужчин, которые храпят во время сна, длится дольше.

В исследовании принимали участие мужчины в возрасте от 20 до 45 лет. Они рассказывали о своей интимной жизни и проходили комплексное медицинское обследование, отметило «ФедералПресс». Экспертам удалось выяснить, что храпящие мужчины среднего возраста обладают более длительной эрекцией.