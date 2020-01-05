Эксперты обнародовали безопасное количество колбасы в рационе

Главный внештатный специалист диетолог Минздрава России Виктор Тутельян заявил, что в умеренном количестве можно есть абсолютно любые продукты.

«Если вы берете два тоненьких кусочка жирной, но очень вкусной сырокопченой колбасы, можно, а если вы ломоть отрежете и съедите 100 граммов, то нельзя», — рассказал эксперт, добавив, что нужно съедать столько продукта, сколько будет полезно и не опасно для организма.

По его словам, необходимо анализировать рацион питания полностью, а также учитывать физическую активность. Если человек занимается спортом, то небольшое количество колбасы станет для него прекрасным источником энергии. Считать каждую калорию, заявил врач, не стоит.

«Тот, кто это делает, больной человек, он опасен для семьи и общества. Но человек должен понимать, что если сегодня он переел, то завтра — разгрузочный день», — отметил эксперт.

Профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов считает, что добавление в меню колбасы дважды в неделю вреда здоровью не нанесет. Но очень важно не заменять этим продуктом натуральное мясо. По его словам, регулярное употребление колбасы может спровоцировать развитие рака толстой кишки и желудка. Специалист отметил, что данный продукт противопоказан людям с избыточной массой тела, сахарным диабетом и непереносимостью глютена.