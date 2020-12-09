Эксперты объяснили, какой алкогольный напиток экстремально снижает сахар в крови

Так, скачки уровня сахара происходят у тех, кто в больших количествах пьет пиво, ликеры и хересы. Сперва показатели повышаются, а во время сна начинают стремительно понижаться. Специалисты предупреждают, что гипогликемия крайне опасна для здоровья так же, как и повышенный уровень сахара в крови.

Этот недуг провоцирует развитие сердечной аритмии, повреждение мозга и инфаркт миокарда.