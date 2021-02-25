Эксперты объяснили, как избежать появления симптомов аллергии на пыль

Специалисты объяснили, как самостоятельно избежать появления симптомов аллергии на пыль. Сотрудники Роспотребнадзора считают, что к 2050 году от этого недуга будет страдать большая часть населения планеты, написал сайт ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу федерального органа.

В настоящий момент реакция на пыль есть примерно у 40-50% детей в РФ. Она появляется как на улице, в заведениях, на работе, так и дома. Дома производителями пыли являются клещи. Как правило они обитают на кроватях, в подушках, диванах и покрывалах.

Чтобы уменьшить их количество, нужно избегать приобретения вещей с ворсистыми поверхностями и менять постельное белье раз в неделю. Также важно постоянно проводить влажную уборку. Помимо прочего, лучше покупать матрасы и подушки с искусственным наполнителем.