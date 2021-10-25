Эксперты объяснили, чем полезен виноград

Виноград обладает массой полезных свойств. В его составе содержится много ресвератрола — вещества, уменьшающего сосудистые воспаления и снижающего уровень холестерина. Об этом сообщил «МедикФорум».

Благодаря фенольным соединениям виноград снижает риск развития рака, а фолиевая кислота особенно полезна для беременных. При этом клетчатка, входящая в состав винограда, способна благоприятно сказываться на пищеварении. Смесь целлюлозы, сахара и кислот относится к числу естественных слабительных.

Кроме того, в винограде содержится кальций, магний, калий, фосфор. Эти вещества улучшают состояние зубов, костей и кожи, а также поддерживают здоровое состояние легких, сердца и нервной системы, передачи «Известия».

Врачи рекомендуют в день съедать от 150 до 250 граммов винограда. При этом темный виноград содержит наибольшее количество антиоксидантов, но является более сильным аллергеном. Людям со слабой поджелудочной железой, сахарным диабетом или ожирением, а также с некоторыми проблемами желудочно-кишечного тракта лучше исключить из своего рациона виноград.